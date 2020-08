Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tornano sui social ed emozionano (Di sabato 1 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tornano sui social dopo Temptation Island 2020 ed emozionano con due foto e una dichiarazione congiunta. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, due giorni dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2020, sono tornati sui social pubblicando sui rispettivi profili Instagram le stesse foto e le stesse parole … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

hugmexric : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - VillegasRetes : RT @LALAZIOMIA: @Manilanazzaro #Nazzaro: 'Sempre interessata alla Lazio sull'isola. Peccato per lo stop' • - EmanueLazio : RT @LALAZIOMIA: @Manilanazzaro #Nazzaro: 'Sempre interessata alla Lazio sull'isola. Peccato per lo stop' • - candygirl453455 : RT @darveyfeels_: Questo 2020 con i due reality di punta ci ha fatto conoscere e apprezzare due donne come Adriana Volpe e Manila Nazzaro v… - Novella_2000 : Manila Nazzaro riceve una lettera dal tentatore Alessandro -