L'esorcista II - L'eretico: quando i produttori furono inseguiti dal pubblico inferocito (Di sabato 1 agosto 2020) I produttori de L'esorcista II - L'eretico furono inseguiti fuori dal pubblico inferocito fino all'uscita del cinema a detta di William Friedkin, regista del primo film. I produttori arrivarono all'anteprima di "L'esorcista II - L'eretico" in una limousine e dissero agli autisti di andare a prendere del fast food. Entrarono nell'auditorium e nel giro di 10 minuti dall'inizio del film un membro del pubblico si alzò in piedi, lanciò un'occhiata alla folla e proclamò: "Le persone che hanno fatto questo film di merda sono in questa stanza!" William Friedkin, regista del primo film, ha raccontato la storia, attraverso un dirigente della Warner Bros., al Chicago Critics Film Festival ... Leggi su movieplayer

Nonostante le iniziali censure, il film fece scalpore tra il pubblico tanto da dare vita a due sequel, L'esorcista II – L'eretico (1997) e L'esorcista III (1990).

