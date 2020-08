L’era glaciale 4: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 1 agosto 2020) Nel 2012 usciva nei Cinema il film di animazione L’era glaciale 4, diretto dai Registi Steve Martino, Mike Thurmeier. Il film è il quarto capitolo della saga d’animazione sugli animali preistorici, che ha riscosso un successo inaspettato. Manny, Sid, Diego, Ellie e Scrat sono stati completamente ghiacciati, ma un museo dei giorni nostri decide di esporre i nostri eroi non sapendo che in realtà sono ancora vivi. Leggi anche: Ratatouille – Recensione del film d’animazione Pixar L’era glaciale 4: Film Ciò che più si fa apprezzare in questo Continenti alla deriva è la quantità di battute riuscite e di gag divertenti, da attribuirsi in gran parte al personaggio di nonnina e al suo animale immaginario. In questa odissea che è il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

LuciaMosca1 : (Il film d'animazione stasera in TV: 'L'Era glaciale 4 - Continenti alla deriva' sabato 1° agosto 2020) Segui su:… - lemonsucks : RT @iononhocapito: Un bambino correndo con la sua biciclettina borbottava “tutto è colpa mia l’era glaciale è colpa mia il riscaldamento gl… - _Ghidi_ : RT @iononhocapito: Un bambino correndo con la sua biciclettina borbottava “tutto è colpa mia l’era glaciale è colpa mia il riscaldamento gl… - GiorgiaVeron : RT @iononhocapito: Un bambino correndo con la sua biciclettina borbottava “tutto è colpa mia l’era glaciale è colpa mia il riscaldamento gl… - Phiodem : RT @iononhocapito: Un bambino correndo con la sua biciclettina borbottava “tutto è colpa mia l’era glaciale è colpa mia il riscaldamento gl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’era glaciale 2050, fuga sulle Alpi: così Covid e effetto serra potrebbero costringerci a migrare in quota Corriere della Sera