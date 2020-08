Juventus, il coro dei calciatori per la vittoria dello Scudetto – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Tweet muto. Quasi. #Stron9er pic.twitter.com/hY7j8HTVJh — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfc) August 1, 2020 La Juventus ha pubblicato sui social un VIDEO in cui i calciatori bianconeri festeggiano la vittoria dello Scudetto – VIDEO Un Allianz Stadium più rumoroso del solito in occasione della sfida contro la Roma. I calciatori della Juventus sono scesi dal pullman cantando a squarciagola «I campioni dell’Italia siamo noi». Grande atmosfera a poche ore dall’ultima sfida della Serie A 2019/20 per una squadra che ha confermato il proprio dominio nazionale per il ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus coro "I campioni dell'Italia siamo noi". Il coro dei giocatori della Juventus all'Allianz Stadium TUTTO mercato WEB Arbitri, oggi l’ultima di Gianluca Rocchi. Fiorentino, simbolo della lotta al razzismo

Gianluca Rocchi appende il fischietto al chiodo. L’arbitro 47enne della sezione di Firenze si ritira dopo 17 anni in Serie A Nella sua lunga carriera, Gianluca Rocchi ha diretto una finale di Europa L ...

L’ultima gara di Gianluca Rocchi: in Juve-Roma si ritira l’arbitro simbolo della lotta al razzismo

