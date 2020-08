iPhone 12, prime immagini trapelate: schermo piccolo da 5,4 pollici? (Di sabato 1 agosto 2020) È uno degli smartphone più attesi dell’anno e ora potremmo aver visto per la prima volta l’iPhone 12. L’utente di Weibo Digital Chat Station ha pubblicato quelle che sembra siano le foto del prossimo smartphone di Apple, ed è assolutamente minuscolo. Digital Chat Station ha dichiarato: “Real displa di iPhone 12, 5,4 pollici a tutto schermo, controllo con una sola mano, non è questa l’ammiraglia del piccolo schermo che vuoi?” iPhone 12, ecco come potrebbe essere: immagini trapelate, dimensioni, caratteristiche, funzioni, prezzo Le immagini indicano che l’iPhone 12 avrà un display da 5,4 pollici e sarà ... Leggi su italiasera

