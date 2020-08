Inter, nessun commento su Brozovic, ma il croato non è più incedibile (Di sabato 1 agosto 2020) Marcelo Brozovic ne ha combinata un’altra. Ha dato di matto in ospedale in preda ai fumi dell’alcool, come abbiamo scritto ieri. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento. Scrive che l’Inter non ha voluto rilasciare commenti ufficiali. Ma che l’accaduto, riportato dai media, ha sicuramente creato imbarazzi e avrà delle ripercussioni. Secondo la rosea a questo punto il croato non è più considerato incedibile. Nell’ultima fase di questa stagione, del resto, ha cominciato vistosamente a sbandare. La caccia a più di un centrocampista è un altro segnale che va in questa direzione. L'articolo Inter, nessun commento su Brozovic, ma il croato non è ... Leggi su ilnapolista

napolista : Inter, nessun commento su Brozovic, ma il croato non è più incedibile Lo scrive la Gazzetta dello Sport. La vicenda… - goal_desire : @Tonio892 @Delpinsky @CensuraFreemind @Toccoditacco10 @Azpitarte La seconda non ha nessun problema. Solo accuse non… - marco__ermini : @zaky_acm @Inter Vedremo il prox anno, nessun problema. Io sono tranquillo tu frustrato, vedi chi sta meglio tra me e te - InterCM16 : @il_elliott @CalcioFinanza L’Inter non ha problemi di nessun tipo, ne di fair play ne di nulla. Tranne problemi pos… - InterCM16 : @matty23_ @Fraboys69 @il_elliott L’Inter non ha nessun problema di bilancio. Le perdite covid ci sono per tutti i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nessun Inter, nessun commento sulla questione Brozovic. Ma il croato non è più incedibile TUTTO mercato WEB Ronaldo: «Ho fatto di tutto per tornare all’Inter. Più che traditore mi sentivo tradito»

TORNARE ALL’INTER – «Sembra comodo dirlo dopo ... MILAN – «E oggi per me non ha nessun senso chiedermi se lo rifarei. Se l’ho fatto è perché in quello momento sentivo era la cosa da fare: né giusta né ...

Migranti: Zingaretti, 'andare via da Libia non risolve problemi, intervengano Ue e Onu'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il famoso memorandum va riscritto e il Partito democratico ha anche chiesto che questo venga fatto in breve tempo. Ma io credo una cosa: quando in Paese c'è un tema di diri ...

TORNARE ALL’INTER – «Sembra comodo dirlo dopo ... MILAN – «E oggi per me non ha nessun senso chiedermi se lo rifarei. Se l’ho fatto è perché in quello momento sentivo era la cosa da fare: né giusta né ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il famoso memorandum va riscritto e il Partito democratico ha anche chiesto che questo venga fatto in breve tempo. Ma io credo una cosa: quando in Paese c'è un tema di diri ...