Inter, Conte amaro: "Il club non ci ha protetti. Futuro? Dio vede e provvede" (Di domenica 2 agosto 2020) Nonostante il successo per 2-0 dell'Inter sull'Atalanta le parole di Antonio Conte nel post-partita sono all'insegna dell'amarezza, anche con qualche dubbio su quello che sarà il Futuro alla guida dei nerazzurri. Conte ha parlato così in conferenza stampa, queste le sue parole: Atalanta BC v FC Internazionale - Serie A "Va dato merito ai ragazzi, 82 punti sono tanti perché dimostrano che si è lavorato bene. Mi dispiace perché ho visto attaccare l’Inter in maniera brutta. Attacchi gratuiti a... Leggi su 90min

Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Le parole di Antonio Conte alla vigilia dell'ultima giornata di @SerieA ?? #AtalantaInter - albianconero38 : RT @SandroSca: Cioè Antonio Conte, sostanzialmente, sta dicendo che l'Inter è una società ridicola ?? - BryanTeixeira : RT @Gazzetta_it: #Inter Lo strappo di Conte: 'Ho trovato scarsissima protezione da parte del club. A fine stagione farò le mie valutazioni'… -