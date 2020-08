Immobile vince la Scarpa d'Oro. La Roma chiama Burdisso (Di sabato 1 agosto 2020) Roma - Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri di Serie A . L'attaccante della Lazio può festeggiare ancor prima di giocare l'ultima partita di campionato contro il Napoli , ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - tancredipalmeri : UFFICIALE: Ciro Immobile è la Scarpa d’Oro 2020! Cristiano Ronaldo non convocato, Ciro vince matematicamente. Te… - Mediagol : #CristianoRonaldo non convocato, ora è ufficiale: Ciro #Immobile vince la Scarpa d’Oro - gab72boa : RT @MarioGiunta: Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile vince

Scarpa d’Oro 2019-2020 e titolo di capocannoniere della Serie A: giornata super per Ciro Immobile, ma non è finita qui… Ciro Immobile capocannoniere del campionato di Serie A 2019/2020, ma non solo: i ...Ciro Immobile è a un passo dalla Scarpa d'Oro per la stagione 2019-20 e potrebbe raggiungere (o superare, in caso di due o più gol) il record di reti segnate in una singola stagione di Serie A. Il det ...