Iachini: “Siamo consapevoli di essere cresciuti sotto certi aspetti. Il percorso non è stato semplice” (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro la Spal. Ecco le sue parole: “Ci lascia soddisfazione per aver visto crescere un gruppo di ragazzi, che hanno lavorato con disponibilità migliorando dal punto di vista della tattica individuale e collettiva: ora abbiamo la possibilità di crescere ancora di più. Certo è che il coronavirus non ci ha aiutato con tutte le problematiche che abbiamo avuto, però i miei calciatori hanno continuato a lavorare e a credere in quello che facevamo. Siamo consapevoli di essere cresciuti sotto certi aspetti, ma anche di doverne migliorare altri e lo faremo. Siamo la migliore difesa dopo il lockdown e questo ... Leggi su alfredopedulla

