Gruppo FCA - Secondo trimestre in rosso per 1 miliardo di euro, bruciati 4,9 miliardi (Di sabato 1 agosto 2020) La pandemia di coronavirus presenta il conto anche al Gruppo Fiat Chrysler. Nel Secondo trimestre del 2020, il costruttore italoamericano ha infatti subito un pesante calo delle vendite e dei ricavi, chiudendo il periodo in forte perdita. Inoltre, gli effetti della crisi sanitaria e in particolare la chiusura di impianti e concessionarie, hanno portato il Gruppo a bruciare cassa a livelli senza precedenti. La trimestrale riserva, però, anche notizie in controtendenza: il Nord America è rimasto positiva a livello operativo e il rosso di bilancio si è rivelato migliore delle aspettative del mercato. I dati del trimestre. Nello specifico, tra aprile e giugno la Fiat Chrysler ha registrato un calo delle consegne globali del 63% (a quota 424 mila unità) a ... Leggi su quattroruote

