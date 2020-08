Ghoulam: “E’ una partita importante per noi a livello di mentalità” (Di sabato 1 agosto 2020) Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Napoli-Lazio, ha parlato il terzino azzurro, Faouzi Ghoulam. “E’ una partita importante per noi, perché prepariamo la partita della settimana prossima, è importante a livello di mentalità. Dobbiamo avere una mentalità vincente e vogliamo finire bene il campionato”. L'articolo Ghoulam: “E’ una partita importante per noi a livello di mentalità” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

