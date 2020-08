Genoa-Verona, Juric: “Voglio giocare una partita seria, tutto il resto mi dà fastidio” (Di sabato 1 agosto 2020) Ivan Juric si proietta alla sfida di campionato contro il Genoa.Il suo Verona insieme al Parma sarà uno dei giudici della corsa salvezza che vede impegnati proprio i rossoblu oltre al Lecce guidato da Fabio Liverani. Il tecnico croato degli scaligeri e grande ex della sfida, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Domani non giocherà nessun Primavera. Io voglio fare una partita seria, giusta, con la massima attenzione. Era importante diventare competitivi, non volevo si ripetesse quello che era successo negli ultimi anni. Poi i ragazzi mi hanno sorpreso, sono andati oltre su certi aspetti. Ci sono stati momenti importanti, come con l'Atalanta, nonostante la sconfitta. E prima del Covid avevamo raggiunto un livello molto alto. Pazzini? L'aspetto ... Leggi su mediagol

