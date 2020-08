Formula 1 – Hamilton stratega, Bottas deluso e Verstappen rassegnato: le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del GP d’Inghilterra (Di sabato 1 agosto 2020) Non c’erano dubbi che la pole position sarebbe stata una questione tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas alla vigilia, l’unica incognita riguardava chi dei due sarebbe partito davanti. Al termine delle Qualifiche del GP d’Inghilterra, è stato il campione del mondo a conquistare la novantunesima pole in carriera, segnando anche il record della pista. Niente da fare per il finlandese e per Max Verstappen, costretti ad accontentarsi del secondo e del terzo posto. Queste le parole nel parco chiuso dei primi tre: Pool/Getty ImagesHamilton: “alla fine c’è un grosso distacco tra noi e il terzo posto ma non importa, alla fine c’è Valtteri che mi spinge al limite fino all’ultimo giro e non posso mai tranquillizzarmi. Io ho ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: le parole di #Hamilton, #Bottas e #Verstappen al termine delle qualifiche del #BritishGP - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: la griglia di partenza del #BritishGP, #Hamilton davanti a #Bottas, #Verstappen e #Leclerc in seconda fila https:/… - UgoBaroni : RT @tuttosport: ?? #GPGranBretagna, super #Leclerc #Ferrari quarta, #Hamilton sempre in pole ????? -