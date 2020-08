Distanziamento su treni, Ntv: “Costretti ad annullare convogli” (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – A Italo “dobbiamo per forza annullare” da domani molti convogli “perchésono fuorilegge: daremo rimborsi ai nostri clienti, ma domani in stazione molta gente non troverà il suo treno”. Lo annuncia a ‘Stasera Italia, su Rete4, il vicepresidente Esecutivo di Italo-Ntv Flavio Cattaneo, esprimendo “sconcerto” perché – spiega – “la stessa ordinanza non toglie il Distanziamento aerei” motivando questa scelta “in base a un orientamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità basato su aspetti tecnici legati alle caratteristiche del sistema di aria condizionata”. Ma “i nostri studi – rivendica Cattaneo – hanno verificato il nostro sistema condizionamento che non solo è sufficiente ma ... Leggi su calcioweb.eu

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - HuffPostItalia : Covid, Speranza firma l'ordinanza: sì al distanziamento sui treni - beppa_giosef : RT @francofontana43: No di Speranza ad allentamento misure sui treni. Il ministro della Salute firma ordinanza sull'obbligo del distanziame… - CristopherGius1 : RT @LucaBizzarri: Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Trenitalia… -