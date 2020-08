Danneggiata una statua di Canova per un selfie (Di sabato 1 agosto 2020) . La denuncia di Vittorio Sgarbi. Canova DI POSSAGNO (TREVISO) – . La denuncia è stata fatta da Vittorio Sgarbi che ha precisato come un turista per un selfie si è seduto sulla Paolina Borghese spezzandole le dita del piede. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’autore anche se ancora non è stato rintracciato. Sono in corso tutte le verifiche del caso per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto. La denuncia di Vittorio Sgarbi La denuncia è stata fatta proprio da Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Antonio Canova con un lungo post sui social: “Un turista austriaco si è seduto sulla scultura Paolina Bonaparte provocando la rottura di due dita del piede, allontanandosi poi frettolosamente dal Museo, senza denunciare il fatto. Pochi minuti dopo i nostri ... Leggi su newsmondo

