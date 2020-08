Carlo Conti svela il cast di Tale e quale show 2020 tra conferme e nuovi nomi (Di sabato 1 agosto 2020) Si scaldano i motori in vista della prossima edizione di Tale e quale show. Il programma, che fa incassare sempre ottimi ascolti a Rai 1, andrà in onda in prime time al venerdì sera, come sempre. Si parte il 18 settembre 2020 con la prima puntata e pochi minuti fa, Carlo Conti ha ufficializzato via social, condividendo una storia, i nomi dei protagonisti di questa nuova edizione del Talent. In questi giorni erano circolati diversi nomi, alcuni dei quali sono stati confermati. Sono 10 i concorrenti di questa edizione di Tale e quale show, 5 donne e 5 uomini. Non ci resta che scoprire chi saranno i concorrenti in gara per Tale e quale ... Leggi su ultimenotizieflash

