Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore di "Daydreamer" - (Di sabato 1 agosto 2020) Roberta Damiata Daydreamer sta portando molta fortuna all'attore turco Can Yaman, che però durante le riprese è finito due volte in ospedale. Ma ora tanta fatica sembra ripagarlo, per lui ci sono grandi novità ad attenderlo La scena che tutti aspettavano da quando la soap Daydreamer in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale 5, sta facendo ascolti pazzeschi, ha portato però il protagonista, l’attore turco Can Yaman, addirittura in ospedale. Per chi non seguisse la soap (visti di dati di ascolti sono pochi) nella romantica serie che nella versione turca si chiama "Erkenci Kus", ovvero “L’uccello del mattino”, si racconta di una grande storia d’amore tra il ... Leggi su ilgiornale

