Cambiamenti climatici: ci allarmiamo per i tunisini, ma non per il caldo ‘africano’ (Di sabato 1 agosto 2020) L’allarme di questi giorni riguarda i tunisini. Accusati di arrivare sulle nostre spiagge in calzoncini, occhiali da sole e barboncino, rei di mettersi sui barchini rischiando la vita solo perché nel loro paese non c’è più lavoro e non riescono a sopravvivere. Ovviamente, il nostro Paese ha tutto il diritto di fare le distinzioni del caso e valutare il tipo di urgenza di chi arriva, decidendo poi di conseguenza. Così come hanno diritto a chiedere aiuto i sindaci dei comuni coinvolti. Il punto non è tanto la Farnesina, ma il nostro dibattito pubblico, con le polemiche dei soliti sovranisti di turno e il conseguente allarme dell’opinione pubblica, in cui all’accusa di essere turisti in cerca di nuove mete si aggiunge quella di essere untori, portatori del virus nel nostro Paese. Ecco, questo dibattito si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

regionetoscana : Nuovi alberi nelle città toscane per migliorare la qualità dell'aria e contrastare i cambiamenti climatici. In usci… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Il ‘Piano di Resilienza Climatica’ della Città di #Torino approda in Sala Rossa per preparare amm… - SergioCosta_min : #ClimateAction Il segregario generale @UN @antonioguterres annuncia i nomi che faranno parte della consulta giovani… - Hydrology_IRPI : Appena finito di leggere questo libro ?? Racconta (e spiega) i #cambiamenti #climatici in modo semplice, attraverso… - rotre54 : RT @AntoninoGiaimo1: PER GLI AMICI ITALIANI Il compromesso raggiunto a Bruxelles sul tema dei cambiamenti climatici non è purtroppo all’alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Lucca pianta 3mila nuovi alberi contro i cambiamenti climatici inToscana EVENTO – Donne molisane al Timone. Le premiazioni stasera. I nomi

Dalle 19,30 di stasera 1° agosto 2020 al Coriolis di Ripalimosani, si terrà la prima edizione del premio organizzato dalla Provincia di Campobasso, dalla Consigliera Parità della Provincia di Campoba ...

Termoli-Lesina,Aast presenta osservazioni a progetto Rfi

(ANSA) - TERMOLI, 01 AGO - "Nel progetto di raddoppio di Rfi mancano studi sull'impatto acustico-ambientale dell'opera sulla popolazione, i riferimenti agli effetti vibrazionali acustici sugli edifici ...

