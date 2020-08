Basta caccia con la colla in Francia: l’Ue dà tempo fino al 2 ottobre. E i cacciatori minacciano battaglia (Di sabato 1 agosto 2020) Viene chiamata «caccia colla» ed è una delle pratiche di cattura di animali più combattute dagli ambientalisti in Francia che presto sperano di poter finalmente fermare, con l’aiuto del nuovo ministra per la transizione ecologica francese, Barbara Pompili. La Federazione dei cacciatori francese guidata da Willy Schraen ha infatti ricevuto la comunicazione ufficiale, da parte della ministra, di voler procedere alla proposta di eliminazione della controversa tecnica. «Prepareremo una forte azione su scala nazionale» hanno annunciato i cacciatori, che di abbandonare la tecnica della «caccia colla» non ne vogliono sapere. «Una pugnalata», continuano. Uniti nella protesta, intendono avviare anche un ... Leggi su open.online

Un ultimo sforzo, ci sono ancora diversi obiettivi in gioco. Non solo il secondo/terzo posto, o il record di gol (36 in A) che Immobile vuole strappare a Higuain al San Paolo, sigillando la scarpa d’o ...

Caccia, proteste sul nuovo regolamento. Dellarovere: "Condivido ampiamente il regolamento"

Ennesima polemica. Il presidente del comparto alpino fa chiarezza. Sono 4 le lettere dei cacciatori che protestano sul nuovo regolamento, spiegando anche a mezzo stampa che “la Regione lo ha bocciato ...

