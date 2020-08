Bartomeu: “Arthur è rimasto in Brasile, è stata una mancanza di rispetto” (Di sabato 1 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, in lunga intervista rilasciata a Sport ha parlato del futuro di Arthur che ha deciso di restare in Brasile. Queste le parole del numero uno blaugrana: “Arthur? Quello che ha fatto è una mancanza di rispetto per i suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions League. E stessa cosa nei confronti del club. Non è logico che giocando un titolo così importante, un giocatore decida di tirarsi fuori. Questa scelta è ingiustificabile e incomprensibile. Abbiamo concordato che fino alla fine della Champions League avrebbe continuato a giocare qui al Barça, sia in campionato che in Champions. Avrebbe potuto aiutarci, ma non è tornato dalle vacanze. È un atto inaccettabile di indisciplina. Adesso abbiamo ... Leggi su alfredopedulla

