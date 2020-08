Atalanta-Inter 0-2, le pagelle nerazzurre: "Forever Young", Lautaro a sprazzi (Di sabato 1 agosto 2020) L' Inter batte 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di D'Ambrosio e Lukaku. Queste le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte Atalanta BC v FC Internazionale - Serie A HANDANOVIC 6 - È quasi inoperoso fino alla parte finale della gara, dove comunque non fa nessuna parata GODIN 6,5 - Bene, ma solo fin quando non si trova Gomez davanti: lì balla un po', ma nella ripresa comincia a salire spesso DE VRIJ 6,5 - Comanda con sicurezza la difesa, anche prendendosi qualche rischio (calcolato)... Leggi su 90min

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - atalantagese : RT @ItaSportPress: Atalanta, Gasperini: 'L'Inter ci ha mandato fuori giri. Futuro? Difficile lottare con la Juve, ma alziamo l'asticella' -… - la_dolly08 : RT @OneMilanes: Inter 82 punt, secund post, ma per el TG2 sport i nutissi ìnn Milan che'l vinc, Ibra, Immobile, tut i partìd, e, in ultim,… -