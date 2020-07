Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 16:10 (Di venerdì 31 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 31 luglio in studio Giuliano per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio ha ricordato che 4 mesi fa per l’emergenza coronavirus sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini forse non Era immaginabile che la rimozione ha più razze così presto mentre nel nostro paese continuano a morire persone per il covid-19 aggiunto Mattarella Per non abbassare le difese altrove rifiuto l’impossibilità di comportamenti di prevenzione ha provocato sta provocando drammatiche conseguenze il capo dello Stato ha ringraziato i paesi che hanno aiutato l’Italia sottolineando che nell’ambito dell’Unione Europea Noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte e utilizzare le risorse nell’ambito di un programma ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, VdF domano incendio a Larderia. FOTO) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime no… - occhio_notizie : #Coronavirus nel Lazio, 18 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore -