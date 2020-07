Tg2, clamorosa gaffe in diretta: "Salvini non andrà a processo" (Di venerdì 31 luglio 2020) Pensava di avere in mano una notizia bomba, invece si trattava solo di una clamorosa gaffe. Giovedì pomeriggio, al Tg2 delle 18, Maria Antonietta Spadorcia è convinta che il Senato abbia respinto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Open Arms e, una volta in diretta, dà l’annuncio con comprensibile foga.“Salvini non andrà a processo, è un colpo di scena. Sembrava un voto scontato visto anche il sì di Italia viva. Invece no. Sono stati 141 i voti favorevoli, ma 149 i no”. Un capovolgimento rispetto allo scenario delineato fino a qualche istante prima, peccato solo che la ricostruzione non corrispondesse minimamente alla realtà dei fatti. pubblicato su TVBlog.it 31 luglio ... Leggi su blogo

