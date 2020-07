Temptation Island, cosa è successo a Manila Nazzaro prima di conoscere Lorenzo Amoruso? (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata abbiamo visto tutti i falò di confronto e le interviste delle coppie un mese dopo la fine del programma. Una delle coppie più amate del reality è stata quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo … L'articolo Temptation Island, cosa è successo a Manila Nazzaro prima di conoscere Lorenzo Amoruso? Leggi su dailynews24

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Pinperepette : @21lettere Muhahaha Antonino Rossi era in classe con me alle superiori XD l’avvocato che difende il tipo... li cono… - dyman40 : @vucciria79 @Darko41393632 Speravo di trovare Temptation Island.. - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ 2020 Due contestate coppie, uscite insieme dal docureality, si fanno vive sui social per attest… -