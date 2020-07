Temptation, Filippo ringrazia Maria De Filippi. E la Leofreddi elogia Manila (Di venerdì 31 luglio 2020) Cala il sipario su Temptation Island, ma prima di lasciare l’Is Morus Relais arriva un bellissimo messaggio social di Filippo Bisciglia. E tra i commenti a questa settima edizione, spicca in particolare una dedica speciale per Manila Nazzaro. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla preoccupazione nell’organizzare una nuova stagione di Temptation Island in un periodo così delicato, lo show è partito a gonfie vele e si è concluso con tanti colpi di scena. Filippo Bisciglia, ancora una volta al timone del docu-reality di Canale 5, ha vestito i panni del perfetto padrone di casa sino all’ultimo istante. E anche quest’anno è toccato a lui il compito di soffocare le ultime fiamme del celebre falò, davanti al quale le coppie protagoniste ... Leggi su dilei

