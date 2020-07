Salvini rischia realmente l’incandidabilità in caso di condanna? (Di venerdì 31 luglio 2020) Nelle ultime ore, dopo il via libera del Senato all’autorizzazione a procedere nei confronti del segretario della Lega per il caso Open Arms, si è parlato della legge Severino che, in caso di condanna, provocherebbe l’incandidabilità Salvini e la decadenza dell’ex Ministro dell’Interno da ogni carica politica e istituzionale. Ma la vicenda avrebbe tempi lunghissimi e, anche in caso di sentenza non favorevole al senatore del Carroccio, si dovrebbe passare dal Parlamento per l’applicazione di suddetta legge. E i tempi sembrano essere molto lunghi dato che l’eventuale condanna dovrà essere definitiva, arrivando a tutti i tre gradi di giudizio. LEGGI ANCHE > Berlusconi su Salvini: «Colpiscono il leader ... Leggi su giornalettismo

Il vero incubo per Matteo Salvini, adesso che dovrà affrontare due processi con pene edittali altissime, è l'ombra sul suo futuro politico. Che rischia di essere seriamente compromesso. La legge è ...

