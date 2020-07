PS5: ecco le potenziali date del prossimo State of Play (Di venerdì 31 luglio 2020) Una nota personalità del mondo videoludico e non, ha pronosticato una possibile finestra temporale per il prossimo State of Play su PS5 Sony è stata al centro delle voci di recente, in particolare con i vari rumor che non fanno che parlare di un presunto State of Play in arrivo nel mese di agosto, incentrato su PS5. La nuova macchina hardware di casa Sony (secondo le voci) sarà al centro dell’attenzione ancora una volta con giochi first e third party ancora inediti. Adesso, una nota personalità del mondo videoludico ha dichiarato quando dovrebbe tenersi la prossima diretta. Secondo Jeff Grubb il prossimo State of Play su PS5 si terrà in questo arco temporale Secondo Jeff Grubb, autore di libri e innumerevoli ... Leggi su tuttotek

