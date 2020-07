Prove libere F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020 oggi in tv: orario e come vederle (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo una settimana di pausa la Formula 1 ritorna protagonista. Quest’oggi, venerdì 31 luglio, il Circus comincerà ufficialmente il programma di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna con le prime due sessioni di Prove libere. Alle ore 12:00 e alle ore 16:00 team e piloti scenderanno sul tracciato di Silverstone per ottimizzare il set-up e analizzare la prestazione delle monoposto in vista delle fasi clou del weekend britannico. Le Prove libere del GP di Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. In alternativa potrete seguire entrambe le ... Leggi su sportface

