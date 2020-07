Nuovi orari per i locali in centro, il comitato di quartiere annuncia diffide (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il comitato di quartiere centro Storico attraverso una nota firmata dal presidente Luigi Marino prende ufficialmente le distanze dall’ultima ordinanza comunale che stabilisce i Nuovi orari di chiusura degli esercizi commerciali. Di seguito il testo: “Abbiamo appreso della nuova ordinanza sulla chiusura dei locali. Ovviamente, non condividiamo il metodo con il quale è stata assunta e nemmeno i suoi contenuti. Sembra che l’amministrazione sia andata anche oltre i desideri di alcuni esercenti. Inoltre, pur essendo stati citati, nella prima ordinanza, quale comitato di quartiere portatore di interessi specifici, non siamo stati invitati all’incontro tenutosi al Comune. La ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi orari Scuola, al vaglio nuovi orari per gli studenti: si pensa a ingressi in aula scaglionati TorinoToday Trasporti: dal 3 agosto al 13 settembre quattro nuove corse dei bus tra Imperia e Ormea/Gli orari

Nel dettaglio, ecco l’orario delle nuove corse in vigore dal prossimo lunedì Il bus partirà alle 8:00 da Ormea per arrivare ad Imperia (piazza Dante) alle ore 9:15, fermate intermedie saranno: ...

Roma, da sabato primo agosto i saldi nel Lazio con sconti fino al settanta per cento

Ai nastri di partenza i saldi nella Capitale. Anche se per Concommercio gli italiani spenderanno il 40/50 per cento in meno. Da sabato primo agosto, e poi per sei settimane, è tutto pronto per "l'ulti ...

