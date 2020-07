Nomine Mise. Ecco come i 5S trasformano il ministero in una succursale di Confindustria (Di venerdì 31 luglio 2020) Proprio vero, non è esiste alcun limite all’indecenza. I grillini stanno letteralmente trasformando il ministero dello Sviluppo economico in una succursale di Confindustria. come dare torto a quanto sostenuto all’interno di un articolo dal giornale La Verità. Proprio dell’altro giorno è la notizia -che si commenta da sola- della nomina a consigliere per la politica industriale del ministero di Elio Catania ad opera del ministro 5 stelle Stefano Patuanelli. Poco importa se, come specifica la nota, “è a titolo gratuito e avrà la durata del mandato governativo del ministro”, perchè Catania è innegabilmente un “collezionista di poltrone instancabile”, finito da mesi “nelle grazie di ... Leggi su ilparagone

