Milik Juventus, retroscena di De Laurentiis sulla trattativa: bordata anche per Sarri (Di venerdì 31 luglio 2020) Milik Juventus – Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro del centravanti polacco tramite i microfoni di Sky Sport 24. Il presidente dei campani, dopo aver ufficializzato Oshimen, ne ha approfittato per svelare il retroscena sull’ex Ajax. Inoltre, sono state dichiarate delle frasi dure anche sulle scelte che Maurizio Sarri ha fatto in carriera quando ha lasciato la panchina dei partenopei. Juventus: De Laurentiis su Milik e Sarri “Milik è sul mercato da sempre. Io ho sempre proposto di allungargli il contratto e lui non diceva nulla. Andrà via al migliore offerente, non si fanno sconti a nessuno. Oppure rimarrà a Napoli e difficilmente rientrerà nelle ... Leggi su juvedipendenza

