Meteo, è il giorno più caldo dell’estate: +42°C in Calabria, +41°C in Sardegna e Umbria, +40°C nel Lazio [DATI] (Di venerdì 31 luglio 2020) Meteo – Siamo all’apice dell’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia da giorni. Quella di oggi è la giornata più calda dell’estate 2020 finora, con la Calabria che ha toccato i +42°C. Altre 2 regioni hanno raggiunto la soglia di +41°C (Sardegna e Umbria) mentre il Lazio ha toccato i +40°C. Diffuse temperature di +37-39°C da Nord a Sud. Tra le massime più rilevanti di oggi, venerdì 31 luglio, segnaliamo: +42,1°C a Sellia; +41,5 Torano Castello; +41°C a Iglesias, Barumini, Deruta; +40°C a Cosenza, Castrovillari, Tarsia, Bisignano, Oristano, Pico, Olevano Romano; +39°C a Crotone, Perugia, Frosinone, Guidonia Montecelio, Fontana Liri, Monterotondo, Tivoli, Torrita di Siena, Sovicille, ... Leggi su meteoweb.eu

Carnera1990 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: stop al gran caldo almeno per qualche giorno - 3BMeteo : Buona notizia #meteo: stop al gran caldo almeno per qualche giorno - qn_giorno : #Lombardia, in aumento afa e ozono. Ma sono in arrivo i temporali - BortoneMauro : #LecceSette Aria rovente sul Salento: oggi il giorno più caldo - corrierece : Meteo. Caldo: giorno da bollino rosso, caldo 'infernale' - - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo giorno Meteo fin metà Agosto: Temporali, CALDO peggiore Meteo Giornale Hulkenberg: "Non sono timido, la Racing Point va forte!"

Il tedesco si è calato nell'abitacolo della RP20 in sostituzione di Pérez con tante incognite, ma anche grandissima voglia di affrontare una sfida che fino a ieri sembrava una assurdità. E' stata una ...

Credit: ANSA/ ANDREA FASANI

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 17 milioni di persone nel mondo, provocando più di 670mila mort ...

Il tedesco si è calato nell'abitacolo della RP20 in sostituzione di Pérez con tante incognite, ma anche grandissima voglia di affrontare una sfida che fino a ieri sembrava una assurdità. E' stata una ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 17 milioni di persone nel mondo, provocando più di 670mila mort ...