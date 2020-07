Lampard difende Willian: «Lo conosco da anni, spero continui con noi» – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP contro l’Arsenal. Le sue parole Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP contro l’Arsenal. Queste le parole del tecnico dei Blues. «conosco Willian da tanti anni, abbiamo giocato insieme e ora sono il suo allenatore. Su qualcuno avesse dei dubbi sulla sua professionalità credo che il suo comportamento dopo il ritorno in campo parli per lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Lampard difende Willian: «Lo conosco da anni spero continui con noi» – VIDEO - #Lampard #difende #Willian:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard difende Lampard difende Willian: "Lo conosco da anni, spero continui con noi" Corriere dello Sport.it Lampard difende Willian: «Lo conosco da anni, spero continui con noi» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP contro l’Arsenal. Le sue parole Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP cont ...

Lampard difende Willian: "Lo conosco da anni, spero continui con noi"

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro l'Arsenal il tecnico del City allontana le voci di una partenza del brasiliano ...

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP contro l’Arsenal. Le sue parole Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA CUP cont ...Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro l'Arsenal il tecnico del City allontana le voci di una partenza del brasiliano ...