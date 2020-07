La privacy nei social media (Di venerdì 31 luglio 2020) Alessandro Pagliucasocial media è un'espressione generica che indica tecnologie e pratiche on line che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. In questo spazio occorre comportarsi correttamente, rispettando le norme e la privacy di tutti, considerato il fatto che, mediante l'uso di tali strumenti, l'individuo, spesso involontariamente, sacrifica la propria riservatezza per fornire informazioni di sè.Torna suIl Codice della privacy riconosce a "chiunque il diritto alla protezione dei dati personali".Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti:la correttezza del trattamento dei dati;la possibilità di intervento dell'interessato. Chi utilizza i dati personali di un soggetto è tenuto a rilasciare una ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : La privacy nei social media: Alessandro PagliucaSocial media è un'espressione generica che… - DUNGEONTERAPYA1 : RT @DUNGEONTERAPYA1: Le tue ore sadomaso, foto e video in location fetish affitti a ore in coppia. Attrezzatissimo, privacy. p.ta Romana Mi… - JkrAlb : @Rosy26008342 Non crederai mica alla privacy? Una volta immessi dati nei vari server è finito tutto?? - FraregSrl : Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: no al silenzio assenso! #Videosorveglianza #luoghi di lavoro # MinisteroLav… - carrotsocks : lo sappiamo tutte che se harry si trova difronte persone rispettose della sua privacy e nei suoi confronti, è la pe… -

Ultime Notizie dalla rete : privacy nei Garante per la Privacy, Stanzione è il nuovo presidente la Repubblica Bonus bicicletta: il Garante privacy indica il suo parere

In attesa che il c.d. bonus bicicletta possa trovare piena attuazione, arriva intanto il parere favorevole del Garante privacy allo schema di decreto del Ministero dell’ambiente che definisce le modal ...

Auto finisce nei Regi Lagni: si cerca il conducente

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne d ...

In attesa che il c.d. bonus bicicletta possa trovare piena attuazione, arriva intanto il parere favorevole del Garante privacy allo schema di decreto del Ministero dell’ambiente che definisce le modal ...Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne d ...