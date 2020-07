La bilancia che ti dice come sta il tuo gatto (Di venerdì 31 luglio 2020) Un dispositivo che promette di aiutare il gatto a vivere meglio e più a lungo, monitorandolo. Così funziona WeCare, una sorta di bilancia smart da mettere sotto la lettiera per verificare il peso dell’animale e il tempo, la durata e le volte al giorno che frequenta la stessa. Un dettaglio non casuale perché, come spiegano ingegneri e designer fondatori tre anni fa di CatLink (la società che ha ideato e realizzato il prodotto), analizzare come cambia il volume e il rapporto giornaliero con la lettiera permette di ottenere informazioni sulle condizioni del gatto. E questo fa WeCare, che sul display indica il peso e fornisce diagrammi che evidenziano eventuali cambi repentini e il conseguente peggioramento della salute, con tutti i dati che vengono caricati ... Leggi su wired

