Istat conferma crollo PIL nel 2° trimestre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Crolla il PIL italiano nel 2° trimestre, facendo comunque meglio di altre grandi economie come la Francia e la Spagna, che oggi hanno pubblicato i numeri del PIL per lo stesso periodo. E’ l’effetto della crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus e delle misure di lockdown, che hanno preso in pieno il mese di aprile e parzialmente il mese di maggio. Secondo l’Istat, il Prodotto interno lordo corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019. La variazione congiunturale del PIL ... Leggi su quifinanza

Deiana_Luca9 : Razza di incapaci,serve domanda - angelicamiglio : RT @ilfoglio_it: I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 100 e red… - xabier2013 : RT @ilfoglio_it: I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 100 e red… - LuigiCornaglia : RT @ilfoglio_it: I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 100 e red… - federicodefalco : RT @ilfoglio_it: I dati Istat sul lavoro confermano la recessione. Servono riforme, ma nel decreto agosto c'è poco. Abolire quota 100 e red… -