Inter, Conte: “Contro l’Atalanta si giocherà a viso aperto, senza calcoli” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli“. Esordisce così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, valida per l’ultima giornata della Serie A 2019/2020. “L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League. Ci sarà da soffrire, ma l’obiettivo è quello di far soffrire loro” ha spiegato Conte. Una sfida avvincente tra la miglior difesa del campionato, quella dell’Inter, ed il miglior attacco: “Io penso sempre che sia giusto avere un buon ... Leggi su sportface

