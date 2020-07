Inter, Asamoah inserito nella lista UEFA al posto di Vecino (Di venerdì 31 luglio 2020) . L’esterno torna dopo i problemi al ginocchio “Nuovo acquisto” in casa Inter. Kwadwo Asamoah, infatti, torna a disposizione di Antonio Conte per questo finale di stagione: il giocatore torna a disposizione dopo i fastidi che lo hanno tenuto fermo per molti mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il giocatore è pienamente recuperato e verrà inserito nella lista UEFA al posto di Vecino. Asamoah torna a disposizione per la sfida di Europa League contro il Getafe. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Biraghi si è meritato la fiducia di Conte con una stagione solida, migliorata progressivamente dopo il lockdown. Con l'assist a D'Ambrosio il laterale nerazzurro è diventato il secondo difensore del c ...

L’Inter è decisa a regalare a Conte anche un laterale mancino. Il tecnico vuole Emerson Palmieri, con Ashley Young a scalare al ruolo di riserva. Lasceranno così Milano sia Asamoah che Biraghi, con qu ...

