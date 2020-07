Il fisco indaga sul conto in Svizzera di Fontana (Di venerdì 31 luglio 2020) Repubblica racconta oggi che l’inchiesta sul presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è diventata anche l’indagine sui suoi soldi in Svizzera e sulla modalità con la quale li ha regolarizzati, denunciandoli al fisco italiano. L’Agenzia delle Entrate sta verificando se la procedura di voluntary disclosure sia stata corretta in tutte le sue parti, visto che la prescrizione in cinque anni raddoppia in caso di capitali riportati da paradisi fiscali come sono, appunto, le Bahamas: Fontana, come detto, sostiene che si trattasse di un’eredità. Soldi che si trovavano in Svizzera per quella «abitudine purtroppo di moda un tempo», ha dichiarato in un’intervista a Repubblica, di nascondere i soldi all’estero. ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Caso Fontana, ora il Fisco indaga sul rientro di quei capitali - Caffe_Graziella : RT @francotaratufo2: Ma non era quello onesto e trasparente? Allora perché tenere i soldi all'estero e nasconderli al fisco italiano? Lui,… - titina49 : RT @francotaratufo2: Ma non era quello onesto e trasparente? Allora perché tenere i soldi all'estero e nasconderli al fisco italiano? Lui,… - CosimoSpagnuol : RT @francotaratufo2: Ma non era quello onesto e trasparente? Allora perché tenere i soldi all'estero e nasconderli al fisco italiano? Lui,… - GiuseppePepe10 : RT @francotaratufo2: Ma non era quello onesto e trasparente? Allora perché tenere i soldi all'estero e nasconderli al fisco italiano? Lui,… -

Ultime Notizie dalla rete : fisco indaga Caso Fontana, ora il Fisco indaga sul rientro di quei capitali Rep Caso camici, Fontana: "Oggi rispondo a falsità"

Nessuna intenzione di fare passi indietro e nessuna intenzione di giustificare un conto all'estero ereditato dalla madre e dichiarato al fisco. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana verrà pri ...

Fontana indagato per i camici anti-Covid, bonifico sospetto dal suo conto svizzero. Lega insorge

Un bonifico di 250mila euro al cognato Andrea Dini, da un suo conto in Svizzera, mai arrivato a destinazione perché ritenuto sospetto dall'istituto incaricato di effettuarlo. Ruota attorno a quello ch ...

Nessuna intenzione di fare passi indietro e nessuna intenzione di giustificare un conto all'estero ereditato dalla madre e dichiarato al fisco. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana verrà pri ...Un bonifico di 250mila euro al cognato Andrea Dini, da un suo conto in Svizzera, mai arrivato a destinazione perché ritenuto sospetto dall'istituto incaricato di effettuarlo. Ruota attorno a quello ch ...