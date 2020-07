"I blocchi navali non sono più un tabù". Una leghista? Niente affatto: chi è la sindaca pronta a tutto pur di fermare gli sbarchi (Di venerdì 31 luglio 2020) "I blocchi navali non sono più un tabù". No, non è una leghista a dirlo, ma Ida Carmina, la sindaca grillina di Porto Empedocle. "Quando ce n'è l'estrema necessità si possono anche fare. Del resto li decise anche la sinistra, governo Prodi, anno 1997, nei confronti dell'Albania. Non dico che servano ora, ma un controllo puntuale del canale di Sicilia, quello sì che serve. Abbiamo bisogno di meno pregiudizi ideologici e di una sana gestione del problema, che oggi non è tanto di immigrazione tout court ma di emergenza sanitaria legata agli sbarchi. Vorrei che si facesse meno uso strumentale del tema, da un lato e dall'altro, e si usasse ... Leggi su liberoquotidiano

