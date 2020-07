Fedriga scrive al Governo per sollecitare controllo confini (Di venerdì 31 luglio 2020) La richiesta al Governo di intervenire con un’azione mirata e tempestiva al fine di bloccare i flussi migratori in entrata lungo i confini con la Repubblica di Slovenia e la conferma dell’impegno assunto dalla Regione a rendersi parte attiva, per le materie di propria competenza, nelle politiche di contrasto alla diffusione di Covid-19 e, in particolare, nel massimo contenimento dei focolai originatisi da situazioni di manifesta illegalità. Sono questi i contenuti della missiva inviata dal Governatore del Friuli Venezia Giulia al Presidente del Consiglio: un appello alla piena collaborazione istituzionale, a protezione di un territorio, quello regionale, la cui collocazione lungo la “rotta balcanica” lo espone a notevoli rischi sia sul fronte della sicurezza che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica, della ... Leggi su udine20

come appunto Fedriga», scrive in una lunga nota Gruden, spiegando anche che «mala tempora currunt, se la critica su fatti evidenti e solari consente a un piccolo kapò di espellere militanti ...

Lo chiede in un’interrogazione il consigliere regionale dem Diego Moretti, che scrive: «Lunedì scorso, in occasione della visita del presidente Massimiliano Fedriga a Monfalcone, il sindaco ...

