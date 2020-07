Eleanor Davis, il futuro non promette bene (Di sabato 1 agosto 2020) Collasso del sistema capitalistico, profonda crisi sociale, cambiamento climatico, adesso la pandemia tra le controindicazioni della globalizzazione: dire che il futuro non promette bene non è sicuramente originale, ma in pochi si prendono la responsabilità di opporsi e combattere personalmente contro questa tendenza. La fumettista statunitense Eleanor Davis nel suo nuovo libro, uscito per Rizzoli Lizard, intreccia ispirazione autobiografica-il proprio desiderio di maternità e l‘attivismo politico- in una trama di finzione che ci porta al centro delle lotte del suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

