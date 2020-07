Detrazioni spese sanitarie su app: perché serve l’estratto conto? (Di venerdì 31 luglio 2020) Detrazioni spese sanitarie su app: perché serve l’estratto conto? Sono recentemente arrivate importanti precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di Detrazioni spese sanitarie. Ciò attraverso la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020, inerente la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che permettono la detrazione del 19%. L’ufficio delle imposte ha in pratica precisato che la detrazione scatterà soltanto se l’interessato sarà munito di estratto conto. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla bolletta gas 2020, quando cade in prescrizione e cosa comporta, clicca ... Leggi su termometropolitico

