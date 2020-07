Covid, focolaio nell’ex caserma Serena di Treviso. Zaia: sia dismessa (Di venerdì 31 luglio 2020) È trascorsa tranquilla la nottata all'interno del Centro di accoglienza migranti di Casier (Treviso), collocato all'interno dell'ex caserma Serena, dove sono riscontrati tra gli ospiti e il personale della coop che gestisce la struttura 131 casi di positività al Covid su 330 persone sottoposte allo screening. Tutti i positivi sono stati isolati e posti in quarantena. Dall'esterno la situazione all'interno della struttura, presidiata dalle forze dell'ordine, appare senza apparenti tensioni. Anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, ha sostato per alcuni minuti davanti all'ingresso senza entrare. A tutti gli ospiti del Centro di accoglienza viene rilevata più volte al giorno la temperatura. Al momento non vi sarebbero, secondo fonti dell'Ulss 2 Trevigiana, dei casi sintomatici,. Un nuovo ... Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Coronavirus Italia, salgono i contagi: tutti i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 Coronavirus, 3 nuovi casi su 502 tamponi e nessun ricovero: in totale i contagiati salgono a 104

per un totale di 104 persone positive al covid. Nessuno di questi presentava sintomi evidenti ed uno è collegato all’indagine avviata a seguito della scoperta del focolaio nel polo logistico di ...

Coronavirus: Cina, a Dalian oltre 4 milioni di test

(ANSA-XINHUA) - DALIAN, 31 LUG - La città di Dalian, nella Cina nord-orientale, affronterà una seconda serie di test sui residenti nelle aree ad alto rischio epidemico, in seguito alla ripresa del con ...

