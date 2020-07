Congedo covid per dipendenti pubblici: TFR e TFS maturano? Chiarimenti (Di venerdì 31 luglio 2020) Con il messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020 l’Inps ha fornito chiarimento in merito al Congedo covid per i lavoratori dipendenti pubblici, in particolare rispondendo alla questione legata alla maturazione del Tfr o Tfs durante il periodo del Congedo. Il Congedo covid, infatti, risulta assimilabile al Congedo parentale, pertanto, per calcolare i periodi valutabili, occorre fare riferimento a quanto già stabilito per i periodi con retribuzione ridotta. Il trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio sono calcolati per intero e devono essere valorizzati su una retribuzione intera, come se il lavoratore dipendente non si fosse fermato.Segui Termometro Politico su Google News Congedo covid per ... Leggi su termometropolitico

