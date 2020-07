Come Salvini rischia l’incandidabilità per i suoi processi per la legge Severino (Di venerdì 31 luglio 2020) Liana Milella su Repubblica scrive oggi che Matteo Salvini rischia l’incandidabilità per i suoi processi a causa della legge Severino. Avvertendo che sì, l’ex ministro dovrà affrontare due processi ma prevedere i tempi è difficile e la procedura per la decadenza può scattare solo in caso di condanna definitiva: Ma stiamo ai processi e alle previsioni della Severino. Nonché all’unico precedente politicamente significativo. Quello dell’ex premier Silvio Berlusconi che decadde dalla carica di senatore dopo quattro mesi dalla condanna. Era il primo agosto quando la Cassazione pronunciò il verdetto (oggi contestato) sul caso ... Leggi su nextquotidiano

Piu_Europa : 'Penso che Salvini avrà tutte le possibilità di difendersi NEL processo. D'altra parte, lui stesso ha detto 'proces… - matteosalvinimi : #Salvini: Come giustificano i 5 stelle il loro comportamento? Con l'imbarazzo, con la vergogna. Per me la coerenza… - gennaromigliore : Tenendo un barcone con minorenni fermo al largo tu non stai bloccando l’immigrazione, tu stai aumentando i follower… - DenisBreda : Open Arms, Matteo Salvini a processo: in Senato tutto come previsto, il leghista alla sbarra… - Susy_1968 : RT @carlo_taormina: Inutile negare! Salvini come Berlusconi! La destra non può governare e la sinistra è la sola che deve governare! Questa… -