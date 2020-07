CdS - Manolas, recupero lampo: può esserci già con la Lazio (Di venerdì 31 luglio 2020) Brucia i tempi di recupero Kostas Manolas, che potrebbe essere convocato già per il match di sabato sera contro la Lazio al San Paolo. Leggi su tuttonapoli

Brucia i tempi di recupero Kostas Manolas, che potrebbe essere convocato già per il match di sabato sera contro la Lazio al San Paolo. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: ...Al 54’ il Napoli protesta senza troppa convinzione per un mani in area da parte di Candreva sul calcio di Insigne". Valeri non fischia e già questo non convince per l’entità del fallo. (AreaNapoli.it) ...