Caldo killer, due operai morti mentre lavoravano in cantiere (Di venerdì 31 luglio 2020) Caldo killer, operai morti a lavoro. Un'estate davvero molto calda quella che ci apprestiamo a vivere in un'Italia che ancora non si è ripresa dal Covid-19. Ora che è arrivata l'estate, la situazione in Italia è davvero molto difficile. Se da un lato, infatti, qualcuno può finalmente sorridere perché può finalmente tornare a mare, con …

