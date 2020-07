Cade e la gamba di una sedia gli trafigge la carotide: disabile morto in un tragico incidente (Di venerdì 31 luglio 2020) Cade e la gamba di una sedia gli trafigge la carotide. Un uomo di 44 anni è rimasto vittima di un incidente all’interno di un centro per disabili a Parre, in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di mercoledì è caduto mentre spostava una sedia e una delle gambe di acciaio gli si è conficcata nel collo, recidendogli la carotide. I soccorritori del 118, arrivati con ambulanza e automedica, non sono riusciti a salvarlo. È caduto mentre portava una sedia e una delle gambe di acciaio gli si è conficcata nel collo, recidendogli la carotide. Un uomo di 44 anni è rimasto vittima di un incidente che ha dell’incredibile nel pomeriggio di ieri, ... Leggi su limemagazine.eu

