Boomdabash, «Karaoke» e la formula del tormentone perfetto (Di venerdì 31 luglio 2020) I Boomdabash e «Karaoke», il loro ultimo tormentone estivo: il quartetto salentino è ospite del numero di GQ in edicola. Magari non sapete chi sono, o magari conoscete il nome della band ma non quello dei quattro amici-musicisti che ne fanno parte, ma se ripensate a un tormentone estivo degli ultimi anni, a un brano che avete ballato in spiaggia o canticchiato in macchina in vacanza, è molto probabile che si tratti di una canzone dei Boomdabash. Il quartetto salentino composto da Blazon, il produttore, i due cantanti Biggie Bash e Payà e il beatmaker abruzzese Mr. Ketra nasce nel 2002 come sound system e diventa ufficialmente band nel 2008, con «Uno», il loro primo album. Tra i loro maggiori successi: «Barracuda», album e singolo del 2018 e, ... Leggi su gqitalia

RadioAirplay_it : ??Anche questa settimana #Karaoke dei @BOOMDABASH e @AmorosoOF è il singolo più ascoltato in #radio (Week 30.2020)… - WebradioFinance : Ora in onda Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke su Webradio Finance - Giuseppe_gcky : Nego il mio #consenso alla voglia di ballare un reggae in spiaggia @AAmorosoVEVO @BOOMDABASH #AlessandraMoroso… - ScorpioAngel_ : Se acchiappo a Chella Alessandra Amoroso e a Chillu scem e Boomdabash o karaoke ció spezz ‘ncap cu TUTT a cascetta e mela - anna96_amoroso : RT @radionorba: Io al primo ascolto di Karaoke: eh ma con Mambo Salentino si ballava di più Sempre io al secondo ascolto: #BattitiLive2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Boomdabash Karaoke Boomdabash, «Karaoke» e la formula del tormentone perfetto GQ Italia Alessandra Amoroso ha un nuovo amore? Gli indizi sui social

La cantante salentina, scoperta ad Amici ormai oltre dieci anni fa, è tornata sulla cresta dell’onda grazie all’enorme successo del suo ultimo singolo, Karaoke, il tormentone cantato con la band dei ...

Top 10 della settimana, sempre più estate italiana con Rocco Hunt “A un passo dalla luna”!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Agosto ormai è alle porte, estate 2020, piena stagione e caldo, un’estate davvero strana e ora più che mai c’è bisogno di musica, musica per tenerci compagnia, m ...

La cantante salentina, scoperta ad Amici ormai oltre dieci anni fa, è tornata sulla cresta dell’onda grazie all’enorme successo del suo ultimo singolo, Karaoke, il tormentone cantato con la band dei ...Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Agosto ormai è alle porte, estate 2020, piena stagione e caldo, un’estate davvero strana e ora più che mai c’è bisogno di musica, musica per tenerci compagnia, m ...